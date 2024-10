Bragantino x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Bragantino x Palmeiras - (crédito: foto: Arte Jogada10)

Neste sábado, 5 de outubro, RB Bragantino e Palmeiras medem forças, às 16h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada do Brasileiro. O Verdão é o vice-líder da competição, com 56 pontos, um a menos que o líder Botafogo. Assim, precisa vencer para tentar assumir a primeira posição. Já o Massa Bruta, apesar de estar na 13ª colocação, segue a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento. Com isso, precisa dos três pontos para afastar o perigo. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 15h (de Brasília), sob o comando de Cesar Tavares, que também está na narração assim que a bola rolar.

A narração deste Bragantino x Palmeiras é do premiado Cesar Tavares. Mas a cobertura ainda conta com os cometários de Leidi Marques e as reportagens de Christopher Henrique. Assim, não perca nada deste jogão pelo Brasileiro clicando na arte acima a partir das 15h (de Brasília).

