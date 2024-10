Retorno a São Januário após mais de um mês é esperança para o Vasco

A ligação de São Januário com o Vasco normalmente possibilita bons cenários para a equipe. Houve uma recuperação desse trunfo nesta temporada após um desempenho que ficou aquém do esperado em seu estádio em 2023. Assim, o Cruz-Maltino celebra o retorno à Colina Histórica após seis jogos longe de casa. No embate com o Juventude, neste sábado (05/10), o Vasco retorna a São Januário depois de 35 dias.

A trajetória fora de casa até começou bem com um triunfo sobre o Vitória por 1 a 0, no Barradão, no Campeonato Brasileiro. Contudo, depois desandou no torneio, pois empatou com o Flamengo, no Maracanã, e perdeu para o Palmeiras, no Mané Garrincha.

Neste último duelo, o Gigante da Colina era o mandante, mas a partida foi vendida para Brasília, ainda na gestão anterior. Situação que causou a irritação da atual administração, do presidente Pedrinho. Em seguida, o Cruz-Maltino foi a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro e também ficou no empate. Ao todo foram cinco pontos somados de 12 possíveis. Ou seja, um aproveitamento de 41,6% que fez o Vasco cair para nono lugar.

Sequência negativa na Copa do Brasil longe da Colina Histórica

Já na Copa do Brasil foram duas derrotas para Athletico, na Arena da Baixada, na partida de volta da quartas de final. Mesmo assim, conseguiu a classificação para as semifinais nos pênaltis. Já diante do Atlético, no jogo de ida, na Arena MRV, na última quarta-feira (02/10), levou a virada e saiu atrás na disputa por uma vaga na decisão da Copa do Brasil.

Assim, o Cruz-Maltino se apega no retorno a São Januário para retomar o caminho das vitórias em ambas as competições. Com isso, mantém vivo o sonho de garantir a classificação para a próxima edição da Libertadores. O apoio da torcida no caldeirão e o desempenho ruim do próximo adversário como visitante também são fatores que dão otimismo ao Cruz-Maltino. A propósito, em 17 jogos em São Januário na temporada, o Gigante da Colina só perdeu um jogo.

Desempenho do Vasco em São Januário na temporada

– 17 jogos (3 no Carioca, 4 na Copa do Brasil e 10 no Campeonato Brasileiro)

11 vitórias

5 empates

1 derrota

34 gols marcados

17 sofridos

74,5% de aproveitamento

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.