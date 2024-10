Rumo ao mil: Cristiano Ronaldo faz seu gol 905 na carreira

Com um gol de pênalti ainda no primeiro tempo, o português Cristiano Ronaldo ajudou o seu time, Al Nassr, a vencer o Al-Orubah. O duelo foi neste sábado (5/10), pelo Campeonato Saudita. Assim, CR7 alcança 905 gols na carreira e segue rumo ao milésimo. O outro gol foi de uma dos demais astros da qeuipe: Mané.

Com a vitória, o Al Nassr soma agora 14 pontos, mas ainda tem um jogo a menos do que o líder Al-Hilal, que possui 15 pontos e é treinado por Jorge Jesus. Vale destacar que o Al-Hilal está sem Neymar, que se recupera de uma lesão há quase um ano.

O jogo

Cristiano Ronaldo abriu o placar aos 19 minutos, convertendo um pênalti após a bola bater no braço de Seri, do Al-Orubah, durante um escanteio. CR7 executou a cobrança com uma paradinha, fazendo 1 a 0. Aos 27 minutos, Sadio Mané, em uma triangulação com Ronaldo, ampliou para 2 a 0. Mané marcou novamente aos 28 minutos do segundo tempo, concluindo um cruzamento pela direita.

Raio X de Cristiano Ronaldo

Criatiano Ronaldo, que tem 39 anos, defendeu Sporting, Manchester United (duas vezes), Real Madrid, Juventus e atualmente o Al Nassr, além de defender a Seleção de Portugal desde 2003. Com 905 gols, é o maior goleador em atividadene da história para a Fifa (que não considera gols em jogos não oficial. Pelé, para a Fifa, contabiliza 767 gols, apesar de a soma total ser de 1.283.

