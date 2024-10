Botafogo quebra jejum, bate o Athletico e aumenta vantagem na liderança

Igor Jesus decide em mais uma vitória do líder Botafogo no Brasileirão - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Com gol de Igor Jesus, o Botafogo venceu o Athletico-PR por 1 a 0, na Ligga Arena, pela 29ª rodada, e segue na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 60 pontos. Além disso, o alvinegro quebrou um jejum de 16 anos sem vencer o adversário, em Curitiba. O Furacão segue estacionado nos 31 pontos, próximo da zona de rebaixamento, porém com dois jogos a menos.

Na próxima rodada, a equipe paranaense visita o Corinthians, no dia 17 (quinta-feira), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Alvinegro, por sua vez, entra em campo no dia seguinte, sexta-feira (18), para medir forças com o Criciúma, às 20h (de Brasília), no Maracanã.

Sem direção

No início da partida, o Furacão tentou explorar jogadas aéreas para surpreender o líder do campeonato, porém encontrou um sistema defensivo bem postado. Cuello limpou a marcação pelo lado direito e alçou a bola na área, entretanto Mastriani, que teve liberdade, não conseguiu cabecear com direção.

Homem-gol

Se o Athletico não assustou, o Botafogo foi certeiro em sua primeira chegada de perigo. Savariano lançou Igor Jesus na área, que, com tranquilidade, tirou o goleiro Mycael e abriu o placar na Ligga Arena.

Recuo perigoso

Em um recuo de Madson, o goleiro Mycael se atrapalhou e quase entrou um presente nos pés de Igor Jesus, que não conseguiu aproveitar o vacilo. O Athletico passou a atacar mais, já que os visitantes começaram a trocar passes sem objetividade para matar a partida. Assim, Esquível cobrou escanteio na cabeça de Kaíque Rocha, que mandou por cima.

O Botafogo, então, tentou uma rápida jogada de contra-ataque, quando Savarino acionou Luiz Henrique, em velocidade. Dessa forma, o atacante superou os adversários pelo lado direito, contudo pecou na finalização e mandou para fora.

Muralha rubro-negra

No primeiro lance de perigo da etapa final, Luiz Henrique teve liberdade e ficou na cara do gol para tentar ampliar o marcador. No entanto, o goleiro Mycael fez uma grande defesa e evitou que a bola balançasse sua meta. O Furacão, então, foi em busca do empate e chegou a assustar. João Cruz bateu escanteio fechado pela esquerda, a bola ficou viva na área, mas John ficou com ela.

Arqueiro de um lado, travessão do outro

O time paranaense encontrou espaço por dentro e se lançou ao ataque. Assim, Mastriani chutou de fora da área para ótima defesa de John. Na resposta alvinegra, Savarino arriscou de muito longe e estremeceu o travessão do arqueiro Mycael para desespero da torcida mandante, na Ligga Arena.

Na reta final da partida, o Athletico seguiu na pressão, porém o Botafogo conseguiu sustentá-la para ficar com o resultado e ampliar a vantagem para o Palmeiras. O Alviverde, por fim, tropeçou e ficou no empate com o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid.

ATHLETICO 0 x 1 BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 29ª rodada

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Data e hora: 5/10/2024, às 16h30 (de Brasília)

Gol: Igor Jesus (13’/1ºT) (0-1)

Público: 23.646 torcedores

ATHLETICO-PR: Mycael; Madson; Kaíque Rocha, Gamarra (João Cruz 17’/2ºT) e Esquível; Gabriel (Praxedes 17’/2ºT), Erick e Zapelli (Nikão – intervalo), Cuello (Julimar – intervalo), Canobbio e Mastriani (Di Yorio 38’/2ºT). Técnico: Lucho González

BOTAFOGO: John, Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore (Allan 27’/2ºT), Marlon Freitas (Tchê Tchê 42’/2ºT) e Thiago Almada (Danilo Barbosa 33’/2ºT); Luiz Henrique (Matheus Martins 24’/2ºT), Savarino e Igor Jesus (Tiquinho Soares 42’/2ºT). Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões Amarelos: Madson e Kaíque Rocha (CAP); Gregore, Matheus Martins, Tiquinho Soares e Danilo Barbosa (BOT)

Cartões Vermelhos: –

