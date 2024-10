RB Bragantino e Palmeiras não saem do zero em Bragança Paulista

O jogador Raphael Veiga, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador do Red Bull Bragantino, durante partida v..lida pela vig..sima nona rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, no Est..dio Nabi Abi Chedid. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

RB Bragantino e Palmeiras não saíram do zero a zero neste sábado (5/10), no Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi muito equilibrada, com chance para as duas equipes, mas ninguém conseguiu vazar o sistema defensivo adversário. Com o resultado, o Massa Bruta caiu para 13° colocação, com 34 pontos, enquanto o Verdão chegou aos 57 pontos e viu o líder Botafogo aumentar a diferença na rodada.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, o RB Bragantino vai até Salvador, encarar o Vitória, no Barradão. Já o Palmeiras também atuará como visitante, mas em Caxias do Sul, onde encara o Juventude, no Alfredo Jaconi.

Primeiro tempo movimentado

A etapa inicial foi bem movimentada e com chance para as duas equipes. O Palmeiras, aliás, começou melhor o embate e quase marcou com Raphael Veiga antes do primeiro minuto, mas o meia parou em boa defesa de Cleiton. Contudo, a partir dos 15 minutos, o Massa Bruta cresceu no jogo e começou a empilhar chances. Sempre com Henry Mosquera, o time comandado por Pedro Caixinha finalizou sete vezes no primeiro tempo, mas viu o goleiro Weverton brilhar com ao menos três defesas importantes. Entretanto, a melhor oportunidade do primeiro tempo foi do Verdão. Aos 32 minutos, Raphael Veiga cruzou a bola na cabeça de Flaco López, que livre, mandou para fora. Assim, mesmo com grandes chances para os dois lados, as equipes foram para o vestiário empatadas sem gol.

RB Bragantino volta melhor para o segundo tempo

Já a etapa final começou um pouco abaixo em comparação ao primeiro tempo, mas com o RB Bragantino utilizando as mesmas estratégias de atacar pelas beiradas. E sempre com Henry Mosquera. Afinal, o colombiano seguia fazendo um carnaval na defesa palestrina e teve duas oportunidades nos primeiros minutos, mas finalizou para fora. O atacante Vitinho também oportunidade em finalização de fora da área, passando muito perto da meta de Weverton. Por sua vez, o Palmeiras tinha dificuldade de ficar com a bola e não conseguia criar chances, irritando Abel Ferreira.

Susto com Guilherme Lopes

Aos 26 minutos do segundo tempo, um grande susto na partida. O lateral-esquerdo Guilherme Lopes acabou batendo a cabeça e caiu desacordado em campo. O juiz mostrou o cartão vermelho (sem expulsar ninguém), sinalizando que o Bragantino pode fazer uma substituição a mais. O jogador deixou o gramado de ambulância, mas já acordado e bem.

Palmeiras cresce na reta final

Nos últimos dez minutos, o Palmeiras cresceu, muito por conta das mexidas de Abel Ferreira. Afinal, o treinador lançou Estêvão e Dudu no time e a equipe melhorou. Na primeira chance, Gabriel Menino cruzou na cabeça de Maurício, que mandou pra fora. Depois Dudu recebeu pelo lado esquerdo, mas também não conseguiu acertar a meta de Cleiton. No fim, as duas equipes tiveram grandes chances para sair com a vitória. Do lado do Massa Bruta, após bate rebate, a bola sobrou limpa para Eric Ramires, que chegou batendo de primeira, mas muito mal, por cima do gol. Na sequência, o Verdão teve sua chance com Dudu, que finalizou rasteiro e obrigou Cleiton a fazer um verdadeiro milagre. Assim, as equipes não conseguiram superar o sistema defensivo adversário e terminaram no 0 a 0.

Confusão após a partida

Após o jogo, Pedro Caixinha, técnico do Bragantino, discutiu com João Martins, auxiliar de Abel Ferreira. A confusão se alastrou para os membros das duas comissões técnicas que também bateram boca. Na sequência, Gabriel Menino e Lucas Cunha também iniciaram uma briga e acabaram expulsos.

RB BRAGANTINO 0X0 PALMEIRAS

Brasileirão-2024 – 29ª rodada

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Data e horário: 05/10/2024, às 16h30(de Brasília)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Guilherme Lopes (Eric Ramires, 28’/2°T); Jadsom (Raul, 15’/2°T), Lucas Evangelista e Lincoln (Douglas Mendes, 40’/2°T); Henry Mosquera, Vitinho e Eduardo Sasha (Cavaleiro, 15’/2°T). Técnico: Pedro Caixinha

PALMEIRAS: Weverton; Giay (Marcos Rocha, 19’/2°T), Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Vanderlan, 41’/2°T); Aníbal Moreno, Richard Ríos (Gabriel Menino, 32’/2°T) e Maurício (Rony, 41’/2°T); Raphael Veiga (Estêvão, 19’/2°T), Felipe Anderson (Dudu, 32’/2°T) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Gols: –

Árbitro: Bráulio Da Silva Machado (SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Eduardo Goncalves Da Cruz (MS)

VAR: Paulo Renato Moreira Da Silva Coelho (RJ)

Cartões Amarelos: Jadsom, Cavaleiro e Cleiton(RBB); Giay, Gabriel Menino e Richard Ríos (PAL)

Cartões Vermelhos: Lucas Cunha (RBB); Gabriel Menino (PAL)

