Igor Jesus diz que vai manter comemoração na Seleção e exalta união do Botafogo

O Botafogo teve a rodada perfeita e aumentou, assim, a vantagem para o Palmeiras, na liderança do Campeonato Brasileiro. Em campo, Igor Jesus foi o responsável pelo gol do triunfo por 1 a 0, sobre o Athletico, na Ligga Arena, que colocou o Alvinegro três pontos à frente da equipe paulista. Na saída de campo, o atacante exaltou a união do grupo e elogiou Savarino pela assistência.

“O nosso grupo é muito unido dentro e fora de campo. Todos ali estão ligados no jogo, porque sabemos que quem está de fora pode entrar e resolver o jogo. Ali, o treinador sempre fala que os atletas têm que ficar ligados por uma bola. Sempre um ajudando o outro para alcançarmos o objetivo no fim”, disse.

“Savarino é um cara que consegue me entender muito bem, toda vez que tenho oportunidade de fazer o ataque, nas costas da defesa, ele me procura. Sempre vou fazer esse movimento, pois ele consegue dar esses passes, tem qualidade, e vou poder fazer o gol para ajudar a equipe”, acrescentou.

Foco na seleção e ‘Kamehameha’

Agora, o jogador voltará suas atenções para as duas partidas da Seleção Brasileira nas eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026. uma das novidades da lista de Dorival Júnior, Igor será uma opção nos duelos com Chile, em Santiago, e Peru, no Mané Garrincha. Dessa forma, o atacante prometeu seguir com a mesma comemoração, que tem feito a torcida alvinegra vibrar (ao imitar o Goku, de Dragon Ball).

“Todo atleta quando entra em campo sempre quer fazer gol e eu não penso diferente, como atacante que sou. Se eu fizer gol pela Seleção, vai ter minha comemoração do Kamehameha (golpe do personagem Goku, do anime Dragon Ball), que a torcida está abraçando”, concluiu.

Olho na agenda

Na próxima rodada, o Glorioso entra em campo no dia seguinte, sexta-feira (18), para medir forças com o Criciúma, às 20h (de Brasília), no Maracanã. Na sequência, no dia 23 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), terá o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, diante do Peñarol (URU).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.