Athletic e Ferroviária conquistam a classificação para a Série B em 2025

Os quatro classificados para a Série B de 2025 foram definidos neste sábado (5), com Athletic e Ferroviária conquistando as últimas duas vagas. Volta Redonda e Remo já estavam garantidos desde a última rodada. Agora, Athletic e Volta Redonda disputam o título da Série C.

Athletic e Ferroviária fazem o dever de casa

Pelo Grupo B, que ainda estava indefinido, o Athletic recebeu o Londrina em São João del-Rey e venceu por 2 a 1, com gols de David Braga e Denílson. Everton Moraes fez o gol de honra do Tubarão. Com o resultado, além do acesso, a equipe se garantiu na primeira colocação e disputará o título nacional. A outra vaga para a Segundona ficou com a Ferroviária, que bateu o Ypiranga por 4 a 2, na Fonte Luminosa. Os visitantes abriram o placar logo no primeiro minuto com Zé Vitor, mas Ricardinho e Carlão, três vezes, viraram para os donos da casa. Zé Vitor, novamente, diminui no fim para o Canário.

Volta Redonda termina na liderança

No Grupo A, a disputa era pela final do torneio. Porém, Volta Redonda venceu e Remo perdeu em seus respectivos confrontos e a tabela seguiu sem mudanças. Com isso, o líder Voltaço é o outro finalista da Terceirona. No Estádio Primeiro de Maio, o time do Rio de Janeiro bateu o São Bernardo, de virada, por 2 a 1, com gols de Patrick e Gabriel. Rafael Forster fez para os donos da casa. Enquanto isso, no Almeidão, o Botafogo-PB venceu o Leão Azul, por 3 a 0, com gols de João dos Santos, Jorge Eduardo e Henrique Dourado.

A decisão da Série C de 2024, entre Athletic e Volta Redonda, ainda não tem data e nem horário definidos. Em partidas de ida e volta, o time mineiro decide em casa, já que alcançou o maior número de pontos nas fases da competição.

Classificação final da Série C GRUPO A

1º Volta Redonda: 12 pontos

2º Remo: 9 pontos

3º São Bernardo: 5 pontos

4º Botafogo-PB: 5 pontos GRUPO B

1º Athletic Club: 10 pontos

2º Ferroviária: 10 pontos

3º Londrina: 7 pontos

4º Ypiranga-RS: 6 pontos