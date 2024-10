Abel Ferreira enaltece Bragantino, mas lamenta empate do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras de Abel Ferreira desperdiçou pontos na briga pelo título ao empatar fora de casa contra o Bragantino, neste sábado (5), pelo Brasileirão. Agora, a diferença para o Botafogo, que era de um ponto, aumentou para três.

Aliás, Abel Ferreira analisou a disputa, exaltou o adversário e lamentou as oportunidades desperdiçadas pelo Alviverde. O time criou muitas chances, mas esbarrou na grande atuação de Cleiton.

“Do outro lado, enfrentamos um adversário que luta pela vida. Se vacilar, pode ser rebaixado. Nós não jogamos sozinhos, existe um oponente. No ano passado, esse mesmo time brigou pelo título com a gente. Enfrentamos uma equipe que fechou os espaços e defendeu de forma diferente da que está acostumada. Jogaram no nosso erro, mas as melhores chances foram nossas. Tivemos uma cabeçada do Flaco, outra chance com o Mauricio, uma com o Rony e outra com o Dudu, que o goleiro defendeu. Faltou eficácia, principalmente nessas quatro oportunidades. Não fizemos os gols e saímos com apenas um ponto”, disse Abel Ferreira.

Todavia, além de não vencer, o Palmeiras viu o Botafogo derrotar o Athletico fora de casa, também neste sábado. Abel comentou sobre a briga direta com o Alvinegro no Brasileirão.

“A ideia é jogar um jogo de cada vez, somar três pontos por vez. Se no final o Botafogo ganhar o campeonato, temos que dar os parabéns. Eles investiram muito. No ano passado, não foram bem, mas neste ano estão ótimos. Se forem campeões, parabéns para eles. Continuemos fazendo o nosso trabalho. Infelizmente, hoje não fomos eficazes. Precisamos aceitar o resultado e seguir em frente”, resumiu Abel Ferreira.

Palmeiras enfrentará o Juventude dia 20

Com 57 pontos, o Palmeiras ocupa a segunda colocação. Na próxima rodada, enfrentará o Juventude no Alfredo Jaconi, em jogo marcado para o dia 20.

