Filipe Luís analisa atuação do Flamengo e exalta laterais-esquerdos: ‘Muita sorte de tê-los’

No segundo jogo sob o comando do técnico Filipe Luís, o Flamengo teve uma difícil missão diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, porém conseguiu ficar com os três pontos. Assim, o Rubro-Negro se impôs e venceu por 2 a 0, com gols de Ayrton Lucas e Alcaraz. Na coletiva, comandante analisou o desempenho, fora de casa, e exaltou a postura do elenco.

“Grande vitória, um jogo muito difícil. Conheço bem o time do Bahia e o Rogério Ceni. Corremos riscos em alguns momentos, mas é um risco que aceito correr. Quero que meu time pressione, que seja incômodo para o adversário. Não tenho dúvidas que o Bahia é o time mais difícil de se pressionar no Brasil. Time com meio-campo muito forte, a ausência do Everton Ribeiro com certeza nos facilitou nesse quesito. Mas é um time que joga muito bem com a bola. Para pressioná-los, claro que tem que correr riscos. O time não tomou gol, mas o importante é que todo mundo seguiu a mesma ideia”, disse.

“Foram jogos muito diferentes, parecidos nas estruturas. O Corinthians jogou no 4-4-2 losango no primeiro tempo, e o Bahia também joga num 4-4-2 losango, porém com uma saída a três com lateral-esquerdo baixo e com o Árias, lateral-direito, mais como ala. Isso torna muito difícil pressioná-los porque é um sistema que é simplesmente o antídoto do 4-4-2. Então é complicado pressionar o Bahia nesse ponto, mas como todos eles estão seguindo a mesma indicação e a mesma ideia e estão fazendo do jeito que estou pedindo, está havendo sincronia nos movimentos de pressão”, acrescentou.

Destaque pela esquerda

Uma das curiosidades nas duas partidas que o ex-jogador esteve à beira do campo chamou a atenção. Afinal, em ambas, tiveram tentos de laterais esquerdos. Na estreia, AlexSandro marcou o gol da vitória sobre o Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Agora, foi a vez de Ayrton Lucas, que teve ótima atuação diante do Esquadrão Tricolor.

“São dois laterais-esquerdos de seleção brasileira onde fecho o olho e coloco um. Tenho muita sorte de ter esses dois laterais e o Viña, que voltará no ano que vem. Conheço o Ayrton perfeitamente, conheço seus pontos fortes e suas fraquezas. Sei o que ele pode me dar de melhor, sei o que tenho de tentar ajudá-lo, e hoje ele fez um jogo magnífico. E a concorrência interna aumenta, nos treinos a competição vai aumentar. Isso vai fazer com Alex Sandro e Ayrton cresçam cada vez mais. Isso que quero estimular neles. Não tem ninguém como lugar de titular no contrato”, frisou.

Com o resultado, o Rubro-Negro alcança a marca de 51 pontos e ocupa a quarta colocação, nove atrás do líder Botafogo. Nesse sentido, vale lembrar que a equipe carioca tem um jogo a menos que o rival, atual líder da competição.

