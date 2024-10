Goiás x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca da liderança da Série B do Brasileirão, o Santos visita o Goiás, nesta segunda-feira (7), às 21h (de Brasília), no Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia. Sendo assim, o Esmeraldino ainda sonha com uma arrancada na reta final para ainda ter chances de acesso.

No momento, o Peixe soma 53 pontos, um a menos que o líder Novorizontino, que tropeçou para o Amazonas. A equipe do Centro-Oeste tem 38 pontos (12ª colocação), a nove do Sport, atual quarto colocado.

Onde assistir

A partida desta segunda-feira (7) terá a transmissão dos canais fechados SporTV e Premiere.

Como chega o Goiás

O técnico Vagner Mancini não poderá contar com Edson Felipe, suspenso pelo terceiro amarelo, e deve promover o retorno de Lucas Ribeiro, que estava suspenso na última rodada. Além disso, o comandante pode repetir o restante do time ou escalar Rildo no ataque. Dessa forma, o profissional não joga a toalha e ainda sonha com uma arrancada final para brigar por uma vaga na elite do futebol brasileiro.

Como chega o Santos

Em boa fase na competição, o Peixe trabalha para assegurar o acesso nesta reta final e também foca na busca pelo título. Nesse sentido, para o duelo com o time goiano, o técnico Fábio Carille deve manter a base da equipe que está invicta há oito rodadas no campeonato. Assim, o comandante não tem problemas importantes e deve levar a campo o que tem de melhor para Goiânia.

GOIÁS X SANTOS

Campeonato Brasileiro – 30ª rodada da Série B

Data-Hora: 7/10/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia (GO)

GOIÁS Tadeu; Diego, Lucas Ribeiro, David Braz (Reynaldo) e Sander; Marcão, Rafael Gava e Juninho; Jhon Vásquez, Edu (Thiago Galhardo) e Welliton Mateus. Técnico: Vagner Mancini

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

