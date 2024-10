Corinthians goleia Adiffem e vence a primeira na Libertadores Feminina

Após empatar na estreia, as meninas do Corinthians não tomaram conhecimento do Adiffem, da Venezuela, e aplicaram uma goleada por 8 a 0, no Arsenio Erico, no Paraguai. Yasmim, Gabi Zanotti (2), Eudimilla (3), Juliana Ferreira e Duda Sampaio anotaram os tentos do triunfo. Agora, o Timão soma 4 pontos e assume, de forma momentânea, a liderança do Grupo A. O adversário conheceu seu segundo revés e ainda não venceu no torneio

Na próxima rodada do Grupo A, o Timão encara o Libertad, também no Arsenio Erico, na quarta-feira (9), às 17h30 (de Brasília). A equipe venezuelana, por sua vez, mede forças com o Boca Juniors, no mesmo dia e horário, no Carfem.

Tento inaugural

Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, Paulinha fez um lançamento certeiro para Gabi Zanotti. Assim, a jogadora tirou da goleira Liendo, com um toque de cabeça e abriu o placar.

Brabas ampliam

Sem dar espaço para qualquer reação, o Corinthians ampliou o placar. Eudimilla recebeu na direita e cruzou na marca do pênalti. Dessa forma, Duda Sampaio tirou da goleira para ampliar em Assunção.

Um é bom, dois é legal três é demais

Ainda no primeiro tempo, a equipe paulista resolveu a partida com muita tranquilidade. Eudimilla sofreu pênalti e foi para a cobrança. A atleta, então, bateu firme no canto. Liendo até acertou o lado, porém não alcançou.

Olha o quarto

No lado esquerdo, o Timão trabalhou bem a bola e envolveu a marcarão do adversário. Nesse sentido, Gabi Zanotti girou e deixou Ju Ferreira livre para colocar no canto e ampliar.

Etapa final tem mais

Na volta do intervalo, o Corinthians seguiu o passeio. Eudimilla pegou de primeira, na marca do pênalti, para marcar o quinto das Brabas.

Não perca a conta

Quatro minutos depois, Eudimilla fez mais um. A camisa 11 aproveitou o cruzamento de Belinha e cabeceou sozinha para ampliar o marcador, o sexto do Corinthians.

Camisa 10

Em meio à goleada, faltava o gol da camisa 10. Gabi Zanotti, então, só teve o trabalho de completar a cobrança de falta de Yasmin e deixar o dela na emblemática vitória.

Teve tempo para mais um

Yasmin foi para a cobrança de escanteio, entretanto a defesa afastou. No rebote, a camisa 71 marcou um verdadeiro golaço, por cobertura, ao pegar de primeira e marcar o oitavo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.