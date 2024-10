Cano, do Fluminense, vive maior jejum de gols desde que chegou ao Brasil

Rio de Janeiro, Brasil - 18/09/2024 - Est..dio Maracan.. - .Fluminense enfrenta o Atl..tico Mineiro esta noite no Maracan.. pela partida de ida das quartas de finais da Copa Libertadores 2024..FOTO: LUCAS MER..ON / FLUMINENSE F.C....IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu.uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o.Fluminense Football Club... obrigat..rio mencionar o nome do autor ou.usar a imagem....IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution..Commercial use is prohibited unconditionally by its author and.Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the.author or use the image....IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El.uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. ...s mandat..rio mencionar el nombre del autor ao usar el im..gen. - (crédito: Lucas Mercon)

Desde que chegou ao Brasil, Germán Cano se consolidou como o artilheiro de um toque só, com excelente posicionamento e poderio ofensivo. Em 2022 e 2023, o argentino completou 84 gols com a camisa do Fluminense e foi essencial para a conquista inédita da Libertadores. No entanto, o argentino convive, em 2024, com um incômodo jejum, sem balançar as redes desde maio.

Afinal, a última vez em que o atacante balançou as redes pelo Tricolor foi no dia 4 de maio, pela 5ª rodada do Brasileiro, no empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, em Cariacica (18 partidas sem marcar). Desde então, ficou afastado dos gramados em virtude de uma lesão no pé e só marcou cinco gols no ano, em 32 jogos.

Diante do Cruzeiro, na última quinta-feira (3), o argentino ficou novamente de fora por causa do terceiro cartão amarelo. Nesse período, viu Kauã Elias despontar no comando do técnico Mano Menezes e mostrar serviço, com gols importantes para a reação do Fluminense.

Agora, o jogador estará à disposição do comandante diante da maior vítima de sua carreira: o Flamengo. Isso porque são sete gols marcados contra o arquirrival desde que foi contratado em 2022. Além disso, decidiu dois Estaduais diante do Rubro-Negro. Por outro lado, não marcou nos últimos seis confrontos.

Por fim, o atual jejum de Cano superou o que ele teve com a camisa do Vasco. Afinal, em 2021, o atacante ficou dez jogos, entre 28 de julho e 6 de setembro, sem marcar. Em 2023, ficou 13 de maio e 7 de junho, com sete jogos sem balançar as redes, já pelo Tricolor de Laranjeiras.

