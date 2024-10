Após indicar dores na coxa, Wesley não preocupa para clássico entre Flamengo x Fluminense

O torcedor do Flamengo tem tido calafrios com a palavra lesão ultimamente e qualquer indício de problema físico, como ocorreu com Wesley na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, causa apreensão. O lateral-direito, porém, deixou o campo na Arena Fonte Nova apenas com cãibras e não preocupa para sequência da temporada. Sendo assim, o atleta fica à disposição de Filipe Luís para os trabalhos de preparação para o clássico contra o Fluminense, pelo Brasileirão.

Wesley fazia mais uma boa partida quando desistiu de um contra-ataque aos 26 minutos do segundo tempo da vitória sobre o Bahia, na noite de sábado (5). O lateral saía em velocidade para receber a bola de Gerson quando levou a mão à posterior da coxa esquerda e se atirou no gramado – dando lugar a Varela no setor de campo.

Em casos como de Wesley, substituído por questão médica, o Flamengo costuma emitir um comunicado à imprensa com panorama oficial. Porém, neste em específico, não foi necessário. Isso porque o atleta teve apenas cãibras e não houve sequer necessidade de exames para saber se o lateral apresentava – ou não – qualquer tipo de lesão.

Wesley na temporada

O lateral-direito viveu altos e baixos na temporada, mas teve um crescimento significativo desde a chegada de Filipe Luís. Não à toa, esteve entre os destaques da vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, na noite do último sábado, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Com duas assistências no ano, Wesley disputou 40 partidas e atuou por 2.530 minutos na temporada. Esteve presente em 23 dos 28 jogos do Flamengo no Brasileirão e participou de ao menos um duelo em todas competições do Rubro-Negro.

Ninguém no elenco do Flamengo desarmou tanto quanto Wesley nesta edição de Campeonato Brasileiro: 35 em 23 jogos. Com mais de 92% de aproveitamento no quesito, o lateral figura entre os cinco melhores atletas no ranking.

Wesley fica à disposição de Filipe Luís para o clássico contra o Fluminense, conforme noticiado primeiramente por Venê Casagrande. A tendência, aliás, é que o jogador seja utilizado pelo técnico e acumule ainda mais minutagem pela equipe nesta edição do Brasileirão.

Calendário do Flamengo

Com Wesley à disposição, o Flamengo retorna aos gramados no próximo dia 17 de outubro para encarar o Fluminense, no Maracanã. O duelo, válido pela 30ª rodada do Brasileirão, está marcado para as 20h (horário de Brasília).

Depois do clássico, o Rubro-Negro volta a se concentrar nos últimos 90 minutos da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. O duelo decisivo entre os clubes mais populares do Brasil está marcado para domingo, 20 de outubro, às 16h, na Neo Química Arena. Vale destacar que o Flamengo venceu a ida pelo placar mínimo e tem, portanto, vantagem do empate no confronto.

