São Paulo adia renovação por nome do Morumbis

Assinado há 10 meses, o contrato entre São Paulo e a Mondelez pela concessão dos naming rights do MorumBIS é válido até 2026. O acordo rende R$ 25 milhões ao clube por temporada. Apesar da boa quantia e da bola relação que a diretoria diz ter com a empresa, querem falar sobre renovação apenas a partir de 2025.

A decisão pelo adiamento, segundo o ge, tem alguns motivos específicos, e o objetivo de aumentar essa receita é o principal. Já que, neste ano, a expectativa é revelar o projeto de modernização do estádio em colaboração com a construtora WTorre. O desejo é que as obras terminem até 2030, no centenário do clube.

Assim, a diretoria acredita que a venda do espaço publicitário no nome do estádio será valorizada e quer dar início às conversas após o plano de reforma apresentado. A empresa responsável pelo chocolate BIS dá nomes a outros setores do estádio.

A companhia ainda não pode exibir o letreiro no portão principal do estádio, devido à Lei Cidade Limpa, que regula a publicidade em áreas públicas da capital. Contudo, a Mondelez está conversando com o poder público e há expectativa de liberação ainda este mês.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.