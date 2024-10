SBT se manifesta sobre saída de Cléber Machado para concorrente

Rumores envolvendo a transferência de Cléber Machado para Record criaram um mal-estar com o SBT no bastidores. Isso porque a emissora da família Abravanel tem se incomodado não só com o assédio da concorrente, mas também com as recentes notícias que deram a saída do narrador como certa. Vale destacar que o próprio locutor confirmou o contato do canal do Bispo Macedo para tê-lo nas transmissões do Campeonato Brasileiro e Paulistão 2025.

Tudo começou quando a Record escolheu Cléber Machado para ser a voz das transmissões do Paulistão e do Campeonato Brasileiro em 2025. A emissora fez contato com o narrador, que logo comunicou o SBT sobre as conversas com a concorrente. Dias depois, o portal ‘Léo Dias’ confirmou a transferência do comunicador e trouxe ainda mais mal-estar nos bastidores.

“Cléber Machado tem contrato com a emissora até 2026 e não recebemos notificação oficial sobre a possível quebra contratual”, diz um trecho da nota divulgada pelo SBT.

Comunicado

A notícia que Cléber Machado comandaria as transmissões esportivas da Record trouxe certo desconforto internamente no SBT, que negou tais rumores por meio de nota. Em seu comunicado, a emissora confirmou a versão do narrador, sobre estar ciente da procura da concorrente, mas negou que haja qualquer acordo nesse sentido.

“O narrador e apresentador informou ao SBT que está em conversa com outra emissora, mas que, neste momento, não existe nenhum acordo de transferência. Cléber Machado tem contrato até 2026 e não recebemos notificação oficial sobre possível quebra contratual”.

A versão da emissora ratifica o esclarecimento dado por Cléber Machado após tornar-se alvo de polêmicas. “Recebi uma proposta e comuniquei imediatamente ao SBT. Não há ainda nada firmado. E todas partes envolvidas estão sabendo de todo processo, de toda negociação”, explicou o narrador.

Saída da Globo e chegada ao SBT

O SBT anunciou a contratação de Cléber Machado no dia 1 de setembro de 2023, após a breve passagem do narrador pela Amazon Prime Video. O narrador assinou com a emissora para ficar à frente das transmissões da Copa Sul-Americana e da Champions League no canal – ao lado de Téo José e Luiz Alano.

“Superfeliz de trabalhar em uma rede que a gente viu nascer. Quando eu era moleque comecei a assistir e ver a programação. Com todo esse interesse e força que o SBT está dando para o esporte e o futebol, para mim, é um prazer e uma honra ser convidado para participar dessa equipe que já tem Téo José, Luiz Alano, Mauro Beting e outros grandes profissionais”, disse à época.

Cléber Machado sonhava em narrar a Copa do Mundo 2026 como uma das principais vozes da Globo, mas acabou surpreendido com a demissão da emissora após mais de 35 anos de casa. Posteriormente, o locutor contou que a emissora alegou problemas financeiros ao comunicar seu desligamento, em março de 2023.

“Eu, por exemplo, jamais imaginava que ia acontecer isso por esse motivo. Eu podia chegar lá e fazer uma bobagem, o cara podia me chamar e falar assim: ‘você está narrando mal, não é mais o estilo que a gente quer…’. Isso tudo é normal, mas chega uma hora que você imagina assim: ‘pô, agora já tem lá o meu lugar e tal…’

