Giuliano fala sobre aposentadoria no Santos: ‘Estou nesse processo’

Giuliano, ao lado de Guilherme, é o artilheiro do Santos na Série B - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Um dos artilheiros do Santos na Série B, Giuliano está fazendo uma boa temporada pelo Peixe, que luta pelo título nacional e acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Aos 34 anos, o jogador está próximo de se aposentar e falou sobre esse processo para a reportagem do ge.

“Não quero determinar uma data para parar, mas posso afirmar que já estou nessa transição desde os 31 anos de idade. Nada tira meu foco, desfruto do jogo e do dia a dia, mas estou nesse processo. Sei que é algo que está próximo”, disse.

Apesar de enxergar a aposentadoria cada vez mais próxima, Giuliano afirmou que seu projeto é subir com o Santos e jogar a Série A com a equipe antes da despedida. O meia ainda revelou que terminar a carreira em 2025 é uma possibilidade.

“Tenho o projeto de ficar aqui ano que vem. Se Deus quiser, subindo o Santos, a intenção é de permanência. Sei que ano que vem vou estar jogando, talvez o último ano, há essa possibilidade, sim. Eu vim para cá com o objetivo claro de devolver o Santos à primeira divisão. E me sinto orgulhoso. Foi um momento em que poucos queriam estar aqui. Em termos de carreira, não fazia nem sentido. Mas eu entendi que era aqui meu propósito. Ficar marcado na história do clube e continuar”, revelou o meia.

O jogador entra em campo mais uma vez com o time alvinegro nesta segunda-feira (7). O Santos enfrenta o Goiás, às 21h (horário de Brasília), na Serrinha, pela 30ª rodada da Segunda Divisão. A equipe é a vice-líder do campeonato, somando 53 pontos, e pode assumir a liderança.

