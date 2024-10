Após empate, Vasco vive maior sequência sem vitórias na temporada

Vasco ficou no empate por 1 a 1 com o Juventude pelo Brasileirão - (crédito: Foto: Fernando Alves/ECJ)

Com o empate por 1 a 1 com o Juventude, em São Januário, no último sábado (5), o Vasco alcançou sua maior sequência negativa nesta temporada. Afinal, os comandados do técnico Rafael Paiva não venceram nas últimas seis partidas de 2024 e tentam reencontrar o rumo para avançar na Copa do Brasil e subir na classificação do Brasileirão.

Diante deste cenário, o Cruz-Maltino acreditava que o retorno à Colina Histórica seria essencial para que o time voltasse a vencer, algo que não aconteceu, diante de quase 18 mil torcedores. Vale lembrar que a equipe não atuava em seu estádio desde o dia 29 de agosto.

“Tivemos um setembro fora de casa. Não jogávamos aqui desde agosto. Isso é muito difícil. Foram jogos pesados fora, contra Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Atlético-MG. Conseguimos competir com todos, mas não conseguimos os três pontos, que eram fundamentais. Com essa pausa, pelo menos, vamos ter todos 100%. Essa fase final de Copa do Brasil e Brasileiro vai ser difícil para todo mundo. Temos que pontuar para brigar lá em cima”, disse Rafael Paiva.

Dessa forma, o Vasco chegou a quatro jogos sem vitória no Brasileirão, além de também não ter vencido os dois últimos confrontos pela Copa do Brasil. Antes disso, o pior jejum foi entre os meses de abril e maio, época em que o técnico Ramón Díaz deixou o cargo.

Situação na tabela

Apesar do empate, o Cruz-Maltino segue em nono lugar, com 37 pontos, estando à frente do Atlético-MG por ter uma vitória a mais. Além disso, a equipe tem um jogo a menos no certame, que será diante do Cuiabá, para tentar encurtar a distância para a zona de classificação para a Libertadores.

Atualmente, a diferença é de nove pontos, porém um triunfo diante do Dourado aumentará a chance da equipe de São Januário realizar um dos grandes sonhos da temporada. A classificação para o principal torneio continental da América do Sul também pode acontecer caso conquiste a Copa do Brasil. No primeiro jogo da semifinal, o time perdeu de 2 a 1 para o Galo e tenta, em casa, reverter a desvantagem.

Sequência negativa do Vasco

Athletico-PR 2×1 Vasco – Copa do Brasil

Flamengo 1×1 Vasco – Brasileirão

Vasco 0x1 Palmeiras – Brasileirão

Cruzeiro 1×1 Vasco – Brasileirão

Atlético-MG 2×1 Vasco – Copa do Brasil

Vasco 1×1 Juventude – Brasileirão

