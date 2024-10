‘Casal está brigado, mas ninguém quer separar’, diz Braz sobre renovação de Gabigol

Com o fim do ano se aproximando, os torcedores do Flamengo começam a se questionar sobre o futuro de Gabigol. Afinal, o contrato do atacante com o clube carioca se encerra no dia 31 de dezembro. Recentemente, Marcos Braz, vice-presidente do Rubro-Negro, tratou do tema de uma forma distinta das vezes anteriores, com olhar de otimismo.

“Existem pontos que a gente tem que analisar. Eu tenho certeza que o Gabigol quer ficar, ele ainda não assinou com nenhum time. Se o Flamengo também não comunicou que não o quer, deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta. Entretanto, em determinada situação que precisa fazer os ajustes que forem possíveis em relação a parte financeira”, disse Braz, em entrevista à jornalista Raisa Simplício, no sábado.

Fator Filipe Luís

Acerca do tema, Marcos Braz mencionou a importância de Filipe Luís neste processo, uma vez que o treinador pode fazer com que o camisa 99 volte a reencontrar o seu bom futebol.

“É aquele negócio, ninguém quer separar. O casal está brigado, mas ninguém quer separar, ninguém tem coragem de separar mesmo. Isso que está acontecendo. Claro que com Filipe Luís, você tem novos ares, um novo norte, que pode fazer com que a gente enxergue que tenha que ter uma renovação de contrato”, detalhou.

