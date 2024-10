Igor Jesus, do Botafogo, tem cautela com liderança: ‘Não significa nada’

O Botafogo abriu mais dois pontos de vantagem na liderança em relação ao segundo colocado, Palmeiras. O Alvinegro venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na Ligga Arena no último sábado (5) e agora está três pontos na frente. Igor Jesus, autor do gol da equipe carioca, comentou na zona mista ao “ESPN” sobre essa vantagem.

“Isso não significa nada. Sabemos que tem muitos jogos pela frente, vamos continuar batalhando para alcançar nossos objetivos no final da temporada. Temos que manter a mesma atenção que vemos mantendo, sabemos que todos os jogos são difíceis”, disse.

Igor Jesus é um dos nomes da equipe carioca que se apresenta na Seleção Brasileira nesta segunda-feira (7). Essa será a primeira vez do atacante, que é um dos destaques do Alvinegro, representando o Brasil. Alex Telles e Luiz Henrique também vão estar à disposição de Dorival Júnior para os confrontos contra o Chile e Peru, nos dias 10 e 15, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta a campo após a pausa da Data Fifa. A equipe enfrenta o Criciúma, na sexta-feira (18), no Maracanã, às 20h, pela 30° rodada do campeonato.

