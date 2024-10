Troca de unfollow expõe crise em famoso ‘bonde das esposas’ de jogadores do Flamengo

A ‘crise na Gávea’ deu uma amenizada após a chegada de Filipe Luís, mas o conflito no ‘bonde das esposas’ ainda está a todo vapor. Há boatos de rachadura no popular grupo das mulheres de jogadores do Flamengo desde a mudança de Marília Nery para Salvador, mas a polêmica, desta vez, envolve uma dupla de pouco tempo de casa: Ingrid Cantarini e Jordana Holleben.

As duas se aproximaram bastante desde a chegada dos maridos, Luiz Araújo e Allan, ao Flamengo e agiam como suporte uma da outra na nova rotina. Ingrid, esposa do atacante, e Jordana, casada com o volante, praticavam beach tennis juntas e apareciam com frequência nas redes sociais uma da outra – antes da troca de unfollow no Instagram.

Não se sabe ao certo por qual razão as duas romperam, mas uma fonte garantiu ao ‘Extra’ que elas “não são unidas como antes”. Em contrapartida, o desentendimento das duas acabou expondo um racha que existe no ‘bonde das esposas’ desde a saída de Marília Nery, mulher de Everton Ribeiro, que atuava como uma espécie de líder do grupo.

Crise no casamento

Jordana Holleben e Allan Souza superaram recentemente uma crise que quase custou a união de seis anos do casal. A influenciadora chegou, inclusive, a arquivar fotos com o marido em seu perfil no Instagram à época. Não se sabe se essa turbulência interferiu de alguma forma na amizade das duas, mas a troca de unfollow ocorreu pouco depois do fim da turbulência no casamento.

Já Luiz Araújo e Ingrid Cantarini se casaram em 2017 – um ano antes da união de Jordana com Allan. O casal, que já tem uma menina fruto da relação, está à espera do segundo filho.

Bonde das esposas do Flamengo

Com a aposentadoria de Diego Ribas e a saída de Everton Ribeiro, o grupo das esposas dos jogadores perdeu força com as baixas de Bruninha Letícia e Marília Nery. Nesse cenário, Isa Ranieri e Gisellen Ramalho, casadas com Cebolinha e Bruno Henrique, respectivamente, assumiram a braçadeira de capitãs do time das ‘Flanáticas’.

Há quem diga que o grupo não encontrou a mesma harmonia sob novas lideranças e, nesse sentido, acabou rachando. A namorada de Léo Pereira, Karoline Lima, por exemplo, nunca teve aprovação e sequer conseguiu enturmar-se com as outras esposas. Há, também, quem escolheu se afastar e criar outros laços na cidade.

