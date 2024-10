Bernal, do Fluminense, é convocado pela seleção do Uruguai

O volante Facundo Bernal, do Fluminense, foi convocado para defender o Uruguai nas próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O nome do meio-campista tricolor de 21 anos está na lista do técnico Marcelo Bielsa, anunciada nesta segunda-feira (7), para as partidas contra Peru e Equador.

O primeiro compromisso da seleção uruguaia na Data FIFA será na sexta-feira (11), às 22h30 (de Brasília), contra o Peru, em Lima. Depois, a equipe joga em casa, contra o Equador. O confronto em questão será na outra terça-feira (15), às 20h30, no Centenario de Montevideu.

O Uruguai ocupa a terceira colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que será nos Estados Unidos, no Canadá e no México. A equipe soma 15 pontos após oito partidas.

Contratado em agosto deste ano, na última janela de transferências, Bernal veio oriundo do Defensor, aliás. Revelado pelo clube uruguaio, o volante atuou por lá desde 2022. Ao todo, ele atuou em 60 jogos no período. Já pelo Flu, são dez partidas desde sua chegada.

Esta é, então, a segunda convocação de Facundo Bernal para a equipe principal do Uruguai. O volante foi titular em todas as seleções de base do país, aliás. Além dele, o Fluminense tem outro jogador defendendo uma seleção sul-americana. Trata-se do craque Jhon Arias, que está com a Colômbia para os jogos das Eliminatórias.

