Gigantes do Museu celebra ídolos do Botafogo

O “Gigantes do Museu”, do Museu da Pelada, reunirá ídolos do Botafogo na terça-feira (8). A partir das 19h (de Brasília), na Cobal do Humaitá, Carlos Roberto, Nei Conceição, Nilson Dias, Humberto Redes e Osmar Guarnelli estarão presentes para relembrar momentos épicos e compartilhar suas trajetórias com os torcedores. A entrada é gratuita.

“Esses encontros resgatam não só as histórias, mas o amor pelo futebol raiz, aquele jogado com emoção e paixão”, ressalta Sérgio Pugliese, idealizador do Museu da Pelada.

O encontro Gigantes do Museu é mais uma celebração dessa proposta, onde a nostalgia e o afeto pelo futebol se encontram em noites repletas de resenhas, memórias e boas risadas.

O Cobal do Humaitá fica localizado na Rua Voluntários da Pátria, nos números 446 e 448.

