Zagueiro do Inter passa por cirurgia no joelho: ‘Voltarei mais forte’

O Internacional informou a situação do zagueiro Gabriel Mercado. O defensor realizou cirurugia nesta segunda-feira (07) para reparar o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Assim, o clube acompanhará a recuperação do atleta.

Na partida contra o São Paulo, pelo Brasileirão, no dia 22 de setembro, Mercado se lesionou, deixou a partida de maca e preocupou seus companheiros. O jogador já iniciou seu processo de recuperação, porém não atuará pelo Internacional em 2024.

“Saiu tudo bem, muito obrigado a todos pelo carinho. Voltarei mais forte”, escreveu o jogador após operação.

Gabriel Mercado, de 37 anos, está no clube gaúcho desde 2021. O zagueiro possui 126 jogos com cinco gols marcados.

Confira o comunicado do Inter:

O Sport Club Internacional informa que o zagueiro Gabriel Mercado passou por uma cirurgia bem-sucedida para reparar o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, após lesão sofrida na partida contra o São Paulo. O Clube acompanhará de perto a recuperação do atleta e seguirá atualizando sobre seu progresso.

