Renato esboça time do Grêmio para duelo contra o Atlético

Renato Gaúcho volta ficar à beira do campo em jogo do Grêmio

O Grêmio se prepara para encarar o Atlético-MG na quarta-feira, em jogo atrasado da 6ª rodada do Brasileirão, em Belo Horizonte. No treino desta segunda-feira, o técnico Renato Portaluppi já esboçou o time titular, mas tem dúvidas no setor defensivo.

Além de Renato voltar à beira do gramado após punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Rodrigo Ely e Jemerson estão reintegrados ao elenco. Eles, aliás, devem ficar à disposição para o duelo. O atacante Pavon e o lateral-esquerdo Mayk também devem voltar.

Além deles, Marchesín e Monsalve cumpriram suspensão e voltam a ser opções. Por outro lado, Villasanti e Soteldo estão foram do duelo contra o Galo, pois defenderão Paraguai e Venezuela, respectivamente, nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Possível time do Grêmio: Marchesín; Igor Serrote, Jemerson, Kannemann (Rodrigo Ely) e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenilson, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

A questão que fica é na defesa. Ainda não se sabe se Kannemann terá condição física de atuar. Gustavo Martins sofreu lesão muscular de grau 2b no bíceps femoral da coxa esquerda contra o Fortaleza e será desfalque.

Na lateral direita, Igor Serrote vai iniciar a partida como titular. Isto porque João Pedro levou o terceiro cartão amarelo e Fábio foi expulso no banco de reservas na última rodada.

O Grêmio busca a vitória para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Em 11º lugar, com 35 pontos, o clube está a seis pontos do Cuiabá, primeiro dentro do Z4. Já são quatro jogos sem perder.

