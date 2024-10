River Plate tem lesões que preocupam visando a Libertadores

Além do empate sem gols contra o Platense, pelo Campeonato Argentino, o River Plate teve notícias ruins envolvendo figuras com titularidade consolidada nas laterais. Dentre eles, os casos mais preocupantes são os de Bustos e Marcos Acuña.

No caso do ex-Internacional, ele deixou o gramado com um minuto do tempo complementar por conta de dores musculares. Após o confronto pelo torneio nacional, os exames detectaram problema no músculo posterior da panturrilha direita. Já em relação a Acuña, o problema físico que o tirou do jogo em Vicente López, ao mesmo tempo que Bustos, foi na área posterior da coxa esquerda.

Oficialmente, o River não emitiu qualquer comunicado em atualização sobre os quadro clínicos dos nomes em questão. Todavia, a avaliação interna é de que ambos possuem um tempo de recuperação que coloca em dúvida suas presenças na ida da semifinal da Libertadores. No dia 22 de outubro, o Millonario abre sua série contra o Atlético-MG onde o primeiro encontro será em Belo Horizonte.

O terceiro nome do plantel de Marcelo Gallardo que se machucou no fim de semana foi o zagueiro Germán Pezzella. Em virtude de um choque duro na região da orelha, se constatou uma pequena fratura em osso na área posterior do ouvido. Apesar da necessidade inicial de usar uma máscara de proteção, sua situação não preocupa já pensando na Libertadores.

Folga no calendário

Após o confronto com o Platense, o River Plate tem uma pausa no calendário em razão das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Assim, o próximo jogo dos riveristas será somente no dia 20 de outubro, frente ao Vélez Sarsfield, equipe que lidera o Argentino após 17 rodadas.

