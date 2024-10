Alexandre Mattos comenta oscilação do Cruzeiro no Brasileirão: ‘Previsível’

Matheus Pereira e Alexandre Mattos, do Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, revelou detalhes sobre a sequência ruim de resultados do time mineiro no Brasileirão. Ele analisa o período atual como algo natural.

O Cruzeiro, aliás, fez uma boa exibição contra o Fluminense no Maracanã, na última quinta-feira (3), mas perdeu por 1 a 0, com gol de Árias. O resultado deixa a equipe comandada por Fernando Diniz em oitavo lugar, somando 43 pontos, três a menos que o Internacional, que ocupa a sexta posição.

“Natural. Previsível. Quem pensava diferente estava equivocado. Qualquer time que faz muitas mudanças, seja de gestão, comando técnico, atletas ou funcionários, passa naturalmente por oscilações. Mesmo assim, o Cruzeiro continua na parte de cima do brasileiro. Está numa final de sul-americana, com o primeiro jogo em casa, e quem sabe pode avançar e disputar o título”, afirmou o CEO sobre a fase atual do time mineiro.

Alexandre Mattos retornou ao Cruzeiro após uma passagem de sucesso entre 2012 e 2014. Agora, sob a gestão do empresário Pedrinho, o clube investiu R$ 200 milhões no mercado, contratando sete jogadores e liberando outros nove, entre empréstimos, rescisões e vendas.

