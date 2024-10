Ten Hag, do United, vira alvo de zoação de pizzaria após início ruim de temporada

O técnico Ten Hag não vive um grande momento no Manchester United. Neste início de Premier League, o time ocupa apenas a 14ª colocação, com oito pontos, e sofreu derrotas expressivas, como as goleadas para Liverpool e Tottenham.

Aliás, a fase ruim transformou o holandês em alvo de zoação na Inglaterra. Uma rede de pizzarias estampou o rosto do treinador em um telão móvel na frente do Old Trafford. Um carro parou ao lado de uma das entradas do estádio para a execução da campanha.

A propaganda convidava as pessoas para novos empregos, com exceção justamente de Ten Hag. O United não vence há cinco partidas, incluindo jogos do Campeonato Inglês e da Europa League.

“Nós estamos contratando (você não, Erik)”, dizia o anúncio publicitário. A página oficial da rede de pizzarias publicou a foto em suas redes sociais, com a legenda: “Você precisa das pessoas certas para trabalhos importantes”, escreveu a Domino’s no post com a foto do telão.

Todavia, nem todos reagiram com bom humor. Alguns torcedores criticaram a ação: “Isto é baixo e desrespeitoso. Futebol à parte, vocês estão literalmente ridicularizando este homem fora do seu local de trabalho”, comentou um torcedor no post da pizzaria.

