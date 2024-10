Santos perde para Goiás com falhas de goleiro e deixa liderança da Série B escapar

O Santos perdeu a invencibilidade que tinha desde 17 agosto e deixa de retomar a liderança da Série B do Brasileiro. Nesta segunda-feira, o Peixe perdeu para o Goiás por 3 a 1, na Serrinha, pela 30ª rodada da competição. Rildo, duas vezes, e Welliton marcaram para o Esmeraldino, enquanto Giuliano fez o único para o time paulista. O time de Fábio Carille, aliás, teve dificuldades para se infiltrar na defesa adversária e ainda contou com falhas do goleiro Brazão nos três gols.

Com o resultado, o Santos deixa de assumir a liderança e peramence na segunda posição, com 53 pontos. Do outro lado, o Goiás voltou a vencer, se afasta da zona de rebaixamento e está na 11ª colocação, com 41 pontos. Agora, os times voltam a campo no fim de semana pela 31ª rodada da Série B. O Esmeraldino enfrenta o Vila Nova no domingo (13/10), às 18h30, na também na Serrinha. No mesmo horário, só que no sábado, o Peixe encara o Mirassol, na Vila Belmiro.

Peixe com dificuldades e falhas de Brazão

O início de Goiás e Santos foi de muita intensidade e busca por espaços, mas foi o Esmeraldino que se saiu melhor. Logo aos nove minutos, Rildo aproveitou bola rebatida errada de Brazão e abriu o placar. Quatro minutos depois, o camisa 80 aproveitou a apatia do adversário e arriscou um belo chute para ampliar a diferença. Do outro lado, o Santos só trocava passes no campo de defesa, porém teve grande dificuldade de avançar. Somente no fim que o Peixe ligou o senso de urgência e começou criar oportunidades. Em um dos ataques, JP Chermont cabeceou e Sander bloqueou com braço. Após análise do VAR, árbitro marcou pênalti. Na marca da cal, Giuliano diminiu a vantagem goiana, e o Peixe foi para o vestiário com prejuízo menor.

Jogo previsível e derrota

Buscando o empate, o técnico Fábio Carille promoveu mudanças no Santos, mas as primeiras investidas foram do Goiás. Sander e Rafael Gava pararam em Gabriel Brazão. E de tanto arriscar ampliou a diferença. Welliton fez o pivô para cima de Escobar e passa para Galhardo. O atacante devolveu, Welliton deixou Rodrigo Ferreira no chão e bateu de peito de pé para fazer o terceiro. Depois disso, o Peixe foi para cima para buscar pelo menos o empate, porém seguiu com uma postura bem morna. Furch, aliás, teve tentativas de cabeceios e sem grandes sustos para o goleiro Tadeu. Aos 43, Giuliano conseguiu a melhor chance, mas a bola foi para fora. No fim, um resultado justo para a equipe goiana que foi mais organizada e travou os ataques santistas.

GOIÁS 3×1 SANTOS

Campeonato Brasileiro – 30ª rodada da Série B

Data-Hora: 7/10/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiânia (GO)

Público e renda: –

GOIÁS: Tadeu; Diego, Lucas Ribeiro, Reynaldo, Sander; Marcão, Rafael Gava (Breno Herculano, 31’/2°T), Juninho (David Braz, 39’/2°T); Edu Júnior (Thiago Galhardo, intervalo), Welliton Mateus (Nathan Melo, 39’/2°T) e Rildo (Jhon Vásquez, 30’/2°T). Técnico: Vagner Mancini.

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont (Rodrigo Ferreira, intervalo), Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Serginho, 19’/2°T) e Giuliano; Otero (Laquintana, intervalo), Guilherme e Wendel Silva (Julio Furch, 19’/2°T). Técnico: Fábio Carille.

Gols: Rildo, 9’/1°T (1-0); Rildo, 13’/1°T (2-0); Giuliano, 40’/1°T (2-1); Welliton, 16’/2°T (3-1);

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartão Amarelo: Welliton, Rafael Gava (GOI), JP Chermont, João Schmidt, Jair (SAN)

Cartão Vermelho: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.