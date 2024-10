Giuliano é sincero após Santos perder para o Goiás: ‘Não jogamos para vencer’

O Santos perdeu uma grande oportunidade de reassumir a liderança da Série B. Nesta segunda-feira (7), o time foi superado em duelo contra o Goiás, na Serrinha, por 3 a 1. O time poderia ter aproveitado o tropeço do Novorizontino, que foi derrotado pelo Amazonas, mas não conseguiu.

Aliás, o meia Giuliano marcou o único gol do Santos quando o placar já apontava 2 a 0 para o Esmeraldino ainda no primeiro tempo. Ao final da partida, ele falou sobre a derrota e lamentou os erros da equipe.

Veja como foi o jogo: Santos perde para Goiás com falhas de goleiro e deixa liderança da Série B escapar

“Não jogamos para vencer, fizemos um jogo muito abaixo. Era uma partida decisiva para nós, mas entramos com pouca intensidade e pagamos por isso. No nosso melhor momento, sofremos o terceiro gol. Ainda tivemos em vista reagir, mas a verdade é que não merecíamos vencer”, resumiu Giuliano em entrevista após o confronto na Serrinha.

Classificação e próximo jogo do Santos

Com o resultado, o Santos permanece em segundo lugar, com 53 pontos. O Novorizontino é o líder, com 54. O próximo jogo do Peixe será contra o Mirassol, no sábado (12), em casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.