Chapolin Rubro-Negro, famoso torcedor do Flamengo, está internado no CTI

Um dos grandes símbolos da torcida do Flamengo, Fernando Souza, o famoso “Chapolin Rubro-Negro”, está internado em um CTI (Centro de Terapia Intensiva) no Rio de Janeiro. O próprio perfil do torcedor anunciou a internação. Fernando segue instável, mas recebe cuidados desde o dia 6. Chapolin sofre com uma “coreia” no lado direito do corpo, condição que provoca movimentos involuntários e irregulares em diferentes regiões.

Veja também: Ídolo do Flamengo, Júnior é roubado no Rio por ladrão com nome de astro inglês

Chapolin fez uma tomografia, e a equipe médica suspeita de uma descompensação de insulina — fenômeno que ocorre quando os níveis de glicose saem do limite normal. A equipe ainda realizará outros exames nesta terça-feira (8).

Ele assistiu à vitória do Flamengo sobre o Corinthians, no Maracanã, pelo primeiro jogo da Copa do Brasil, na última quarta-feira (2). Fernando ganhou fama nos últimos anos por levar placas para os jogos do time. “Hoje tem gol do Gabigol” é uma das frases mais conhecidas que ele exibe, além de recepcionar frequentemente os novos reforços da equipe no aeroporto.

Uma publicação compartilhada por Chapolim Souza (@chapolin_rubro_negro_oficial)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.