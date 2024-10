Após derrota do Santos, Carille desabafa: ‘O que vejo na rua, não vejo no estádio’

O Santos desperdiçou, nesta segunda-feira (7), uma grande chance de reassumir a liderança da Série B ao ser derrotado pelo Goiás por 3 a 1, no estádio da Serrinha. O time poderia ter aproveitado o tropeço do Novorizontino, que foi derrotado pelo Amazonas, mas não conseguiu.

Pressionado pelos torcedores por um futebol de qualidade, o técnico Fábio Carille demonstrou bastante incômodo com o desempenho da equipe.

“Eu não ter ido para a coletiva não tem nada a ver com as críticas. Tenho experiência para entender a situação, e meu grupo trabalha comigo. Me sinto muito bem no CT. Sabemos das nossas dificuldades. Temos problemas, como todos os outros clubes. Estou tranquilo, vou para casa e faço caminhada. Gosto do Santos. O que vejo na rua é diferente do que vejo no estádio. Torcedores me apoiam”, declarou Carille. Ele ainda desabafou sobre o rendimento do time.

Leia mais: Giuliano é sincero após Santos perder para o Goiás: 'Não jogamos para vencer'

“Acho que começamos o jogo muito devagar, sem o espírito de competição e decisão. Vínhamos de oito jogos invictos, dependemos só de nós. Temos oito decisões pela frente. Ainda não temos uma visão clara dos erros, mas vamos corrigir, treinar e pensar na decisão contra o Mirassol”, concluiu o comandante do Peixe.

Na sequência da Série B, o Santos enfrentará o Mirassol no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), em casa.

