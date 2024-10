Gerson chega na Seleção em grande fase com a camisa do Flamengo. Veja os números!

Gerson, jogador do Flamengo, é o grande destaque do time carioca em 2024. O Coringa, que chegou a passar por uma cirurgia em março, vem chamando a atenção por conta de sua regularidade pelo Rubro-Negro. Ela, aliás, resultou em mais uma convocação para a Seleção Brasileira, para a Data-Fifa deste mês.

O Coringa se apresentou na Canarinho na segunda-feira, e já iniciou os trabalhos para os confrontos contra Chile e Peru nos dias 10 e 15 de outubro, respectivamente. Ele chega com moral para as partidas, já que vem de uma boa sequência de jogos pelo seu time.

Nas últimas cinco partidas pelo Flamengo, Gerson se tornou o primeiro jogador do elenco com mais passes decisivos (10) e com mais duelos ganhos (37). Além disso, também é líder em dribles certos (11) e desarmes (13).

Elogios até mesmo de adversário

Na partida contra o Bahia, no sábado, em que Gerson deu a bola para Alcaraz bater o pênalti, que resultou no segundo gol, o meia foi elogiado pelo técnica adversário. Antes mesmo de a bola rolar, Rogério Ceni foi falar com o seu ex-colega de trabalho, e o elogiou.

“Tá jogando demais, ein, o cara tá jogando demais”, brincou Ceni.

