Textor volta a ironizar arbitragem brasileira

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor voltou a ironizar as arbitragens da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em uma rede social, ele comparou a não expulsão de De La Cruz, do Flamengo, contra o Bahia, no último sábado (5), pelo Campeonato Brasileiro, com o cartão vermelho aplicado contra o volante Gregore, na partida do Glorioso contra o mesmo adversário do Rubro-Negro, na Arena Fonte Nova, só que pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

As duas jogadas são muito semelhantes. De La Cruz acerta, com um dos braços, o rosto de Rodríguez, do Esquadrão. Gregore faz quase o mesmo movimento e chega a tocar no lateral-direita Árias. A diferença está no desfecho. O meia uruguaio do Flamengo passou incólume à arbitragem enquanto o jogador do Botafogo foi expulso e deixou o Mais Tradicional com dez jogadores durante a maior parte da partida, em agosto. Curiosamente, o árbitro era o mesmo: o senhor Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS). Na ocasião, ele ouviu as recomendações do VAR para tirar o futebolista alvinegro do embate.

Enquanto o Flamengo derrotou o Bahia por 2 a 0 e manteve suas esperanças no Brasileirão, o Botafogo caiu para o Tricolor de Aço por 1 a 0 e se despediu da Copa do Brasil.

“O cartão vermelho que tirou o Botafogo da Copa do Brasil de US$ 15 milhões (R$ 86 milhões). Mesmo árbitro, regras diferentes. Como eles entenderam isso tão errado?”, escreveu o mandachuva do Mais Tradicional, pistola, como de praxe.

Ativo nas redes, Textor costuma questionar a arbitragem da CBF. Recentemente, em contrapartida, ele elogiou os juízes estrangeiros que apitam os jogos do Botafogo pela Libertadores, torneio organizado pela Conmebol.

