Fluminense precisa de cinco vitórias para alcançar ‘número mágico’ no Brasileirão

O Fluminense deixou a zona de rebaixamento na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e agora só depende de si para permanecer na elite do futebol nacional. Com 30 pontos, o Tricolor terá mais dez partidas pela frente, sendo que necessita, pelo menos, vencer cinco delas para alcançar o “número mágico” na luta contra o rebaixamento: 45.

A única vez em que um clube caiu, desde 2006 (era dos pontos corridos, com 20 clubes), com 45 pontos foi o Coritiba, em 2009. Na época, o time carioca teve uma arrancada final sob o comando do técnico Cuca e com um empate no Couto Pereira, somou 46 e se salvou. Por outro lado, o clube do Alto da Glória não garantiu a permanência mesmo com a pontuação almejada.

“Em 2018, eu não era o presidente ainda, faltando 10 rodadas para acabar o campeonato, o Fluminense tinha 40 pontos. Teve oito, nove jogos sem vencer e foi se salvar só na última rodada. A gente tem que vencer os jogos, o resto todo é teoria”, disse o presidente Mário Bittencourt.

“Não podemos olhar pros números do passado, e sim pro jogo de quinta-feira. A única vez que um time caiu com 45 pontos na história foi o Coritiba em 2009, porque o Fluminense fez 46. Se o Coritiba tivesse ganhado da gente, teríamos caído com 45. Desde 2006, ninguém caiu com 45 e vários outros não caíram com 40, 41, 42… A gente tá olhando para o próximo trabalho aqui, que a gente precisa reencontrar o caminho”, completou.

Atual situação na tabela

No momento, a equipe carioca está apenas um ponto à frente de Vitória e Corinthians, assim como tem um jogo a menos. A partida será diante do Athletico-PR, no Maracanã, marcado para o dia 22, às 19h30 (de Brasília), pela 17ª rodada. O Furacão, aliás, soma 31 e mesmo com dois jogos a menos, é um adversário direto na briga contra o rebaixamento.

Antes disso, a equipe carioca entra em campo diante do rival Flamengo, no dia 17 (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada. Além dos dois Rubro-Negros, o Tricolor encara Grêmio, Fortaleza, Criciúma, Cuiabá, no Maracanã.

Fora de casa, porém, os comandados do técnico Mano Menezes ainda medem forças com Vitória (confronto direto na briga contra o rebaixamento), Internacional, Athletico-PR e Palmeiras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.