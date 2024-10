Lucas Paquetá e Rodrygo se arriscam no surfe e dividem bateria com Medina

Defender a Seleção Brasileira parece uma missão fácil para Lucas Paquetá e Rodrygo quando a bola troca de lugar com a prancha. Antes de se apresentar à Canarinho para os jogos das Eliminatórias, a dupla de convocados se uniu a Gabriel Medina para uma bateria de surfe em uma piscina de ondas artificiais. O momento, evidentemente, repercutiu bastante nas redes sociais.

Gabriel Medina tem aproveitado as férias para se preparar para mais uma temporada da WSL (Liga Mundial de Surfe) e também para curtir com os amigos. Apesar do reconhecimento no esporte, o convite não partiu do surfista, mas, sim, de Rodrygo. O meia do Real Madrid se arriscou em algumas manobras e provou que com a prancha é excelente em dominar bola.

Acostumado a usar seus pés para reproduzir passinhos, Lucas Paquetá tentou fazer além. O meia do West Ham quis reproduzir a histórica comemoração de Medina na última edição dos Jogos Olímpicos, em Paris. Sem sucesso no desafio, o ex-Flamengo recebeu incentivo do surfista nas redes sociais: “Revelação do ano. Vocês pegaram a referência, né? hahaha satisfação, irmão”.

Lucas Paquetá e Rodrygo

A dupla de convocados retornam ao Brasil para se apresentar à Seleção Brasileira, em São Paulo, para os jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026. Com Lucas Paquetá e Rodrygo à disposição, o técnico Dorival Júnior busca dar a volta por cima e se reencontrar com a boa fase à frente da Amarelinha.

O primeiro confronto da Seleção acontece nesta quinta-feira, dia 10 de outubro, às 21h, contra o Chile. O Brasil vai utilizar o CT do Palmeiras até quarta-feira (9), quando embarca para Santiago para o duelo da 9ª rodada das Eliminatórias.

A Seleção ocupa o quinto lugar, com dez pontos – oito de diferença para líder Argentina -, e está a um ponto do primeiro time fora da zona de classificação (Bolívia).

Veja publicação

Uma publicação compartilhada por Lucas Paqueta? (@lucaspaqueta)

Gabriel Medina

A eliminação do brasileiro na semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris talvez tenha figurado entre as maiores decepções entre torcedores na última edição. Isso porque não foi o desempenho que tirou Medina da decisão, visto que ele inclusive quebrou recorde olímpico com nota 9.9 em uma das fases, mas a ausência de ondas na disputa.

Medina derrotou o peruano Alonso Correa na disputa pelo terceiro lugar e conquistou a medalha de bronze para o Brasil no surfe. Agora, o brasileiro curte férias e se prepara para mais uma temporada do Circuito Mundial da WSL.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.