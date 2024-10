Fachada da CBF homenageia campeões mundiais de Futsal

Brasil conquistou o hexa no futsal diante da Argentina, no Uzbequistão - (crédito: Foto: Alex Caparros/FIFA)

A CBF fez uma homenagem, nesta terça-feira (8), aos campeões mundiais de Futsal. Assim, a entidade máxima do futebol brasileiro estampou sua fachada com uma imagem dos jogadores, que obtiveram o sexto título da Copa do Mundo de Futsal ao derrotar a Argentina por 2 a 1, no Uzbequistão.

A final, a primeira entre duas seleções sul-americanas, foi disputada na Humo Arena, na cidade de Tashkent. ela contou com a presença do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Dessa forma, a equipe comandada pelo técnico Marquinhos Xavier teve 100% de aproveitamento, em uma campanha histórica, na qual conseguiu sete vitórias. Passou na primeira fase por Cuba, Croácia e Tailândia. Nas oitavas, venceu a Costa Rica e nas quartas, o Marrocos. Na sequência, superou a Ucrânia na semifinal e, por fim, derrotou os hermanos.

Ao todo, a Seleção Brasileira fez 40 gols e sofreu seis. Com dez gols, Marcel foi o artilheiro da competição, enquanto Dyego foi o melhor jogador do Mundial. O goleiro Willian, por sua vez, ficou com o prêmio de melhor da posição. Na final, ele fez uma série de defesas difíceis e ajudou na conquista do título.

Supremacia na modalidade

A CBF virou a gestora das Seleções de Futsal. Desde então, a Amarelinha disputou mais de 100 jogos, somando as equipes principais e de base masculinas e femininas.

Com o novo título, o Brasil ampliou a hegemonia no futsal e acabou com o jejum de mais de uma década sem conquistar o troféu. Antes de se sagrar campeão no Uzbequistão, a seleção vencera em cinco ocasiões: 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012.

