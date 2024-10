Mansão de Cristiano Ronaldo está à venda por quase R$ 40 milhões na Inglaterra; veja fotos

Cristiano Ronaldo colocou sua antiga propriedade em Cheshire, na Inglaterra, à venda por 5,5 milhões de libras (cerca de R$ 39,7 milhões na cotação atual). A mansão, que conta com sete quartos, serviu de lar para família do astro durante sua segunda passagem pelo Manchester United. O craque do Al-Nassr agora possui um imóvel na ilha particular de Ummaha, no Oriente Médio, e se divide entre outra construção em Portugal.

A luxuosa mansão, contudo, não atendeu bem às expectativas de Cristiano. Segundo rumores locais, a família do craque se incomodava com os balidos das ovelhas nos arredores da propriedade. Esse rebanho do terreno vizinho, que fazia um barulho ensurdecedor durante as madrugadas, causou problemas e fez com que o atleta abandonasse o imóvel à época.

Mansão à venda

O ‘The Luxury Home Show’ compartilhou alguns registros do interior da mansão, que, segundo um corretor, se classifica como uma ”obra-prima do design moderno”. Composta por três salas de recepção, a propriedade conta não só com um espaço interno extremamente luxuoso, mas também com uma área externa completa.

A residência possui sete quartos, seis banheiros, sala de cinema, de troféus e uma garagem para acomodar de quatro a cinco carros. A cozinha também chama atenção por integrar dos mais modernos eletrodomésticos à excelência no projeto de interiores.

O desenvolvimento da área externa conta com piscina, academia completa, sauna e uma jacuzzi para seis pessoas. Há, também, o espaço para esporte com quadra de tênis e uma espécie de campo de futebol.

Imóveis de Cristiano Ronaldo

A venda da propriedade em nada interfere seu portfólio total de mansões. Além das mencionadas acima, no Oriente Médio e em Portugal, Cristiano ainda conta com mansões em Madrid e Nova York, por exemplo. Estima-se que o jogador do Al-Nassr tenha investido cerca de 80 milhões de euros apenas em imóveis.

O imóvel em Cascais, último investimento do astro, se tornou uma das – senão a mais – cara de Portugal. Localizada na Quinta da Marinha, a mansão de Cristiano tem nove mil metros quadrados de área e está estimada em R$ 182 milhões, segundo ‘O Globo’.

