Jovem atacante se destaca em empate do Inter após reviravolta e busca mais chances no profissional

O Inter e sua torcida começam a olhar com mais atenção para o atacante oriundo da base Ricardo Mathias. Isso porque ele foi o responsável por anotar o gol que assegurou o empate em 2 a 2 com o Corinthians, fora de casa. O gol de letra também assegurou que o Colorado entrasse no G6. Bem como permitiu que a equipe aumentasse sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro para nove jogos. O episódio é também um momento de vitória pessoal para o jovem atleta, pois permite que ele possa consolidar-se no elenco principal. Especialmente após ele voltar a base por não se esforçar.

Em diversas ocasiões, o técnico Roger Machado frisa o trabalho especial com os promissores jogadores. Por sinal, o comandante tem o hábito de dar como exemplo situações que ele mesmo vivenciou no seu período como atleta profissional.

Cuidado de Roger com os promissores atletas

Os exercícios com os jovens vão desde ensinamentos táticos e técnicos, assim como aconselhamentos e elogios. Até mesmo cobranças quando entende que os jogadores não estão se empenhando. Exatamente a situação que ocorreu com Ricardo Mathias, sendo até confirmada pelo presidente do Inter, Alessandro Barcellos, em entrevista à “Rádio Bandeirantes”.

“O Ricardo Mathias estava e voltou (para a base) porque não estava se esforçando, ao contrário dos outros, e tomou um puxão de orelha que foi importante. Tudo é um processo”, esclareceu o mandatário do Colorado.

Anteriormente, o próprio técnico indicou o retorno do atacante ao time sub-20 e depois a volta ao elenco principal. Afinal, Roger analisou que Ricardo aprendeu a lição e se empenhou para recuperar seu espaço.

“O Ricardo entendeu que devia descer para disputar um clássico. Lidou com momentos de frustração, mas treinou forte. Fez os trabalhos específicos da função. Maturidade. Há jogadores que dão o suporte para eles trabalhem bem. Ficamos felizes, mas mantivemos os pés no chão”, detalhou o comandante depois do embate do Inter com o Corinthians.

Chances do jovem centroavante no Inter

Mathias já atuou em cinco partidas entre os profissionais, todas na era Roger Machado. Ele jogou na vitória sobre o Fortaleza, no Beira-Rio, no dia 11 de setembro. Depois disso retornou à equipe sub-20 até ganhar nova oportunidade diante do Corinthians. Entre esses compromissos ficou como opção no banco contra Bragantino, São Paulo e Vitória.

Mesmo que Ricardo tenha atuado diante do Timão como centroavante, pela boa estatura de 1,92 m, Roger entende que ele também pode ser uma opção pelos lados do ataque. Isso porque o jovem tem a velocidade e a movimentação como qualidades.

Além do seu progresso como jogador, outro motivo de discussão envolve a sua continuação no Internacional. O clube e seus representantes negociam uma ampliação de vínculo, que se prolonga por meses e há pouco tempo teve uma evolução. Acredita-se que possa haver uma conclusão sobre o caso nos próximos dias.

Seu atual contrato é válido até julho de 2025 e conta com uma multa rescisória de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 241 milhões na cotação atual). A propósito, durante as tratativas por renovação, o Inter recebeu uma oferta do PSV, da Holanda, por Ricardo. Neste novo cenário, depois da reviravolta positiva, o atacante tenta provar para Roger Machado que merece atuar por mais tempo. A nova chance pode surgir no clássico com o seu arquirrival, o Grêmio, no dia 19 de outubro, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. Vale ressaltar que o Gre-Nal será um embate pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

