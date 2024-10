Ederson pede Brasil ligado contra o Chile: ‘Temos que dar a volta por cima’

O goleiro Ederson concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (08/10), no CT do Palmeiras e projetou o duelo contra o Chile. O duelo é importante para a Seleção Brasileira que não vive grande momento nas Eliminatórias da Copa. E para o arqueiro, o embate é uma oportunidade não só para o Brasil espantar a má fase, mas também para os novos jogadores agarrem a oportunidade.

“Primeiro dia os jogadores estão no Jet-Lag, viagens Longas. Fizemos um treino mais tático, com finalizações, a parte defensiva também. Sabemos do momento que estamos vivendo na competição. Temos que dar volta por cima, tem muitos jogadores novos, muitos desfalques. Mas desfalques geram oportunidades. Então quem tiver oportunidades, precisa aproveitar”, disse Ederson.

O Brasil ocupa o quinto lugar, com dez pontos, oito a menos do que a líder Argentina e apenas um ponto à frente da Bolívia, primeira fora da zona de classificação para a Copa do Mundo. O embate contra o Chile, em Santiago, acontece na quinta-feira (10/10), às 21h, pela 9° rodada das Eliminatórias para o Mundial.

