Gabriel Brazão assume responsabilidade pela derrota do Santos na Série B

O goleiro Gabriel Brazão assumiu a culpa pela derrota do Santos para o Goiás por 3 a 1 ,na última segunda-feira (7), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador do Peixe falhou em lances cruciais, porém garantiu que “vai dar a volta por cima” nas próximas rodadas.

“Peço desculpas para a nação santista, não foi uma noite agradável. Agora, já penso no Mirassol e em ajudar o grupo contra o Mirassol, sei que sou trabalhador e vou dar a volta por cima. Eu fico chateado, sei que não foi especial, mas estamos juntos nessa do começo ao fim. Vamos conseguir o acesso. Agora, é trabalhar para um jogo mais importante no sábado”, declarou.

O Santos terá outro duelo decisivo pela Série B no sábado (12). É o chamado “jogo de seis” pontos, afinal o Mirassol ocupa a quarta colocação e está apenas três pontos atrás do Peixe, atual segundo lugar da competição.

Gabriel Brazão prometeu um Santos mais ligado e melhor em campo diante do Mirassol, para que volte a vencer na Série B.

“Assumo a responsabilidade. Vou trabalhar para ajudar o grupo voltar a vencer. Não consigo voltar atrás no que passou, infelizmente. O que está ao meu alcance é melhorar daqui para frente. Temos uma final, todos os jogos serão assim. Vamos fazer uma boa semana de trabalho para vencer em casa”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.