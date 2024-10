Vasco tem sete jogadores com contrato no fim; saiba

Maicon é um dos jogadores do Vasco com contrato só até o fim de dezembro - (crédito: Foto: Lucas Almeida / Assessoria / L17 Comunicação)

Com a temporada chegando ao fim, o Vasco deve ligar o alerta para jogadores em fim de contrato. Afinal, eles já podem assinar com qualquer clube para 2025 sem que o Cruz-Maltino receba nada em troca.

Dessa forma, há sete atletas nesta situação, sendo que dois estão emprestados. Assim, não correm tal risco. São eles os goleiros Pablo e Keiller (este, emprestado pelo Inter); o lateral Victor Luís, os zagueiros Maicon e Rojas (este, emprestado pelo River Plate-ARG); o volante Galdames; e o ponta Rossi.

LEIA MAIS: Vegetti fala sobre desejo de se aposentar no Vasco

No Vasco desde 2019, o jovem Pablo ainda não estreou profissionalmente. Aos 21 anos, o goleiro está atrás na fila, ficando fora até mesmo dos titulares nos jogos que o Cruz-maltino atuou com a equipe mista, nas duas primeiras rodadas do Cariocão – Halls, também da base, mas com 25 anos, foi o titular.

Keiller chegou para a reserva imediata de Léo Jardim. Como o titular, além de viver grande fase, não se machucou, ou ficou suspenso no ano, o jogador que pertence ao Inter ainda não estreou pelo clube.

Victor Luís, por sua vez, chegou para a sombra de Lucas Piton. Após demorar meses para estrear, ele surge como opção útil no elenco, já que o titular vive fase ruim defensivamente. Esta, aliás, é a principal valência do lateral de 31 anos – ele tem nove aparições em 2024.

Já Maicon é visto como titular. Afinal, é o oitavo jogador com mais partidas no atual elenco no ano. Chegou a ser reserva e negociar uma saída para o Vitória antes de completar sete jogos pelo Brasileirão. Mas, com a saída de Medel e lesão de João Victor, ficou e até recuperou espaço.

Barca certa no Vasco?

Enquanto isso, Rojas segue à espera de mais oportunidades. Ele só atuou 15 vezes no ano, sendo nove como titular. O paraguaio, porém, já não entra em campo desde 1º de agosto, ou seja: há mais de dois meses. Com alto salário, o provável é que resuma ao River Plate após o fim de seu empréstimo.

Galdames até começou bem sua passagem pelo Vasco, anotando gols e assistências. Mas, conforme a temporada passou, perdeu intensidade e, assim, espaço no elenco. Outro que tem salário acima dos padrões da equipe, não deve permanecer para 2025.

Por fim, o ponta Rossi. Peça importante em parte do segundo semestre de 2023, o camisa 31 perde cada vez mais espaço. Não à toa, não entra em campo desde julho. O Vasco tentou negociá-lo nas janelas do ano, mas sem sucesso. A tendência, então, é que não renove.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.