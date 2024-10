Após boa atuação contra o Fortaleza, Aravena deve seguir como titular do Grêmio

Aravena marcou seu primeiro gol com a camisa do Grêmio no triunfo sobre o Fortaleza - (crédito: Foto: Reprodução Youtube Grêmio TV)

O técnico Renato Gaúcho deve manter o atacante Aravena entre os titulares para o confronto atrasado com o Atlético. Especialmente após o gol do chileno na vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza, na Arena. A intenção do comandante é dar mais confiança para o atleta e permitir seu desenvolvimento no Imortal.

Especialmente após início discreto de Aravena no Tricolor Gaúcho. Este confronto com o Leão do Pici foi a segunda ocasião consecutiva que o atacante foi titular. Ele ganhou a chance depois da comissão técnica optar por preservar Soteldo no empate com o Botafogo. Inclusive, a convocação do companheiro para a seleção da Venezuela auxiliou para esta sequência entre os 11 iniciais.

O chileno agradou não apenas com sua contribuição ofensiva pelo lado esquerdo de ataque, como também na parte defensiva. Até porque Aravena demonstrou conseguir dar melhor proteção ao lateral-esquerdo em comparação a Soteldo. Assim, o gol sobre o Fortaleza foi mais um indício de aproveitamento das chances que vem recebendo. A propósito, o tento foi o primeiro com a camisa do Grêmio.

Antes disso, sua primeira participação foi com a assistência para o gol de Monsalve, que garantiu o triunfo sobre o Criciúma, fora de casa. No entanto, em um primeiro momento, Aravena não teve tantas oportunidades de atuar. Até porque a avaliação da comissão técnica era que o atleta ainda não estava preparado e em fase de adaptação no novo país. Com isso, ele chegou a atuar na equipe B para ganhar minutagem.

Grêmio sofre com problemas para embato com o Galo

O compromisso seguinte do Imortal diante do Atlético, em jogo atrasado pela sexta rodada da Série A, ocorre na Arena MRV, às 19h30 (de Brasília), nesta quarta-feira (09). O treinador Renato Gaúcho retorna à área técnica depois de cumprir a punição aplicada pelo STJD. Além de Soteldo, outro integrante do elenco que está fora do confronto com o Galo é o volante Villasanti, também convocado, mas pelo Paraguai. Desta forma, o treinador deve escalar Dodi ao lado de Pepê no meio de campo. Por sinal, o zagueiro Gustavo Martins sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e é mais uma baixa.

A lateral direita também não contará com suas principais opções. Afinal, o titular João Pedro cumprirá suspensão depois de receber o terceiro cartão amarelo. Já Fábio, seu substituto imediato, foi expulso ainda no banco de reservas por reclamar da arbitragem. Com isso, o clube precisou pedir a desconvocação do jovem Igor Serrote, de 19 anos, que integraria o elenco da Seleção Brasileira sub-20.

