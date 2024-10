Se Botafogo jogar a final da Libertadores, partida contra Palmeiras mudará de data

A partida entre Botafogo e Palmeiras, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode sofrer uma alteração na data caso o Alvinegro avance para a final da Libertadores. Assim, o jogo decisivo seria dia 30 de novembro, final de semana que está marcado o duelo pelo Brasileirão.

Dessa forma, o clube paulista analisa junto com a WTorres a melhor solução, uma vez que o Allianz Parque vai receber o show do Roberto Carlos no dia 27 de novembro. Assim, de acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, a ideia é que a partida seja no dia 26. No entanto, há outras duas datas possíveis.

“A final da Libertadores será no dia 30 de novembro e, se o Botafogo for para a final, o jogo não pode ser no domingo, nem na semana seguinte. Então ele pode ser antecipado. São três datas possíveis: 2/11, difícil porque o Botafogo só vai saber se está na final dia 30 de outubro; 9/11, véspera da final da Copa do brasil, é uma data possível, provável… Acontece que, nos últimos, os representantes brasileiros na Libertadores jogaram na terça-feira. Dia 26 é uma hipótese para fazer esse jogo. A CBF não vai se manifestar, o Palmeiras também não, porque ninguém sabe se o Botafogo vai estar na final. Ocorre que no dia 27 tem show do Roberto Carlos. A WTorre se prepara para fazer uma operação de guerra para fazer o jogo dia 26, se a data for dia 26. Passou a ser data mais provável se o Botafogo for para a final. Dia 26, véspera do show do Roberto Carlos, com operação de guerra, para fazer o jogo com palco, sem gol Norte, mas no Allianz Parque. Serão muitas emoções”, disse PVC.

Botafogo e Palmeiras no Brasileirão

Botafogo e Palmeiras brigam diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro e o confronto direto pode ser decisivo na rena final da competição. Atualmente, o Alvinegro é líder com 60 pontos e o Verdão ocupa a segunda colocação, com 57.

