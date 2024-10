Ederson volta ao gol da Seleção e sonha com titularidade: ‘Ambição’

Ederson terá mais uma oportunidade no gol da Seleção Brasileira após um ano. Fora dos últimos 11 jogos por conta de lesão ou opção de Dorival Júnior, o arqueiro deve começar a partida contra o Chile nesta quinta-feira (10/10), em Santiago, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

A última partida de Ederson pelo Brasil foi diante do Uruguai, em 17 de outubro do ano passado. Depois disso, ele sofreu com lesões e perdeu a titularidade para Alisson. Agora, o dono da meta está contundido e o atleta do Manchester City terá mais uma chance. Quem sabe dessa vez para se firmar.

“Eu e todos os atletas viemos com a ambição de jogar. Depende das circunstâncias, mas sempre trabalhei bem, firme e forte para jogar e estar preparado. Infelizmente, por conta da lesão de um companheiro acabou gerando oportunidade. Espero estar apto para ajudar a Seleção. Sei da importância do jogo e espero estar 100% focado. Inclusive, meu primeiro jogo nas Eliminatórias foi contra o Chile e voltar contra eles é especial”, falou Ederson, em coletiva nesta terça-feira (08/10).

Ederson é referência na posição. Aliás, foi eleito o melhor goleiro do mundo em 2023. Mas nunca conseguiu ser titular absoluto da Canarinho. Contudo, o arqueiro nunca demonstrou insatisfação com o fato. Apenas a vontade de trabalhar e se tornar um dos 11 inicias da Amarelinha.

“Injustiçado acho que não. Todo treinador tem que tomar a decisão, só 11 jogadores podem iniciar. Com a qualidade dos jogadores que temos, principalmente nas últimas Copas do Mundo, o técnico optou pelo Alisson. Nunca baixei a cabeça, segui trabalhando ao máximo para jogar uma Copa do Mundo e estar entre os 11”, completou o goleiro.

Confira outras respostas de Ederson

Má fase da Seleção

“A princípio, não conversamos nada, mas teoricamente vamos manter o mesmo padrão com iniciação curta. Depende da forma de pressionar do adversário, mas acabo sendo uma válvula de escape assim como no City, onde sou muito utilizado. Se o Chile fizer uma pressão alta, posso ser utilizado em momentos importantes para a nossa construção.”

Resposta ao torcedor

Após o ciclo do Tite, vieram dois treinadores e agora o Dorival com pouco tempo de trabalho. Claro que quando fala de Seleção, se deseja vitórias e respostas rápidas, mas o processo leva muito tempo. Nós sabemos da impaciência, das cobranças, mas temos que dar uma resposta imediata e começar ganhando jogos para retornar a confiança do melhor futebol do mundo e trazer a torcida de volta.

Cortes

Nessa última temporada, tive algumas lesões que me afetaram um pouco, principalmente a fratura do globo ocular foi muito difícil. Estava em uma fase crucial da temporada para a minha equipe, perdi a Copa América, e afetou um pouco por vir de muitas lesões na temporada. Mas aproveitei o período para descansar, esvaziar a cabeça com a família, que é meu suporte.

