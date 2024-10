Vegetti, Alcaraz, Rossi e Emiliano Díaz aproveitam folga em barco

Os argentinos Pablo Vegetti, do Vasco, Rossi e Charly Alcaraz, do Flamengo, e Emiliano Díaz, auxiliar-técnico do Corinthians, aproveitaram folga juntos durante período da Data-Fifa. Eles aparecem em uma foto publicada por Joselina Bonetti, esposa de Vegetti, durante um passeio de barco.

“Lindos dias, linda companhia”, publicou a esposa do atacante cruz-maltino.

Além de Rossi e Alcaraz, Vegetti e Emiliano Díaz são velhos conhecidos. Afinal, trabalharam juntos no Vasco, quando o técnico Ramón Díaz, pai de Emiliano, dirigiu o time carioca.

Período de treinamentos

Durante o período sem jogos, por conta dos compromissos das seleções sul-americanas, as equipes se preparam para as partidas do Brasileirão. O Vasco visita o São Paulo no dia 16 de outubro. No dia seguinte, Flamengo e Corinthians entram em campo contra Fluminense e Athletico, respectivamente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.