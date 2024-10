Atlético atrasa pagamento por Deyverson e pode enfrentar ação na CNRD

O Atlético atrasou o pagamento da segunda parcela referente à contratação do atacante Deyverson. Com isso, o Cuiabá prepara uma ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

O Galo adquiriu o atacante em cinco parcelas na última janela de transferências. Apesar de ter quitado a primeira, o clube não conseguiu efetuar o segundo pagamento, também no valor de R$ 500 mil. O acordo total foi de R$ 4,5 milhões, e após dois dias do vencimento, o Cuiabá notificou o Atlético, dando um prazo de 20 dias para a quitação, o que não ocorreu.

Agora, o Cuiabá planeja acionar a CNRD para resolver a pendência. Pelo contrato, o descumprimento da negociação obriga o Atlético a pagar todas as parcelas de forma antecipada, o que eleva a dívida para R$ 4 milhões.

Posicionamento do Atlético

O portal Jogada10 entrou em contato com o Atlético, que confirmou o atraso no pagamento. No entanto, o clube informou que já está em negociação com o Cuiabá para resolver o impasse sem a necessidade de uma ação formal na CNRD.

