Confira programação da semana do Fluminense

Após três dias de folga, o elenco do Fluminense voltou a treinar, nesta terça-feira (8), no CT Carlos Castilho. Com a Data Fifa rolando, a equipe pode descansar após o último duelo, em vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0, no Maracanã, na última quinta-feira (3).

A comissão de Mano Menezes realizará treinos até sábado (12), já que no domingo (13) a equipe voltará a ter folga. O próximo compromisso do Fluminense é, então, apenas em nove dias.

Afinal, o Tricolor terá o clássico com o Flamengo pela frente. O jogo será na outra quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, e vale pela 30ª rodada do Brasileirão.

Em 16º, com 30 pontos, o Flu pode se afastar de vez do Z4 em caso de triunfo no Maior do Mundo, aliás. Se vencer e Vitória e Corinthians tropeçarem na rodada, a equipe abrirá pelo menos uma rodada de distância para a zona de rebaixamento, visto que abriria ao menos quatro pontos sob os rivais.

Confira a programação da semana do Fluminense

08/10 – Terça-feira

15h30 – Treino – CTCC

09/10 – Quarta-feira

9h30 – Treino – CTCC

9h30 – Treino – CTCC

10/10 – Quinta-feira

9h30 – Treino – CTCC

9h30 – Treino – CTCC

11/10 – Sexta-feira

9h30 – Treino – CTCC

9h30 – Treino – CTCC

12/10 – Sábado

9h30 – Treino – CTCC

9h30 – Treino – CTCC

13/10 – Domingo

– Livre

