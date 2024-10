Zagueiro do Atlético-GO iguala recorde pessoal de jogos em uma mesma temporada

Faltando nove partidas para o final da Série A do Campeonato Brasileiro, Adriano Martins, zagueiro do Atlético-GO, já visa a realização de sua temporada mais ativa em toda a carreira. O atleta de 27 anos igualou seu próprio recorde de jogos em um mesmo ano, conquistado em 2023 quando ainda jogava pelo Grêmio Novorizontino.

No ano passado, o jogador realizou 35 partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro e outras 12 pela Série A2 do Campeonato Paulista, ao qual junto com o Tigre conseguiu o acesso para a Primeira Divisão do Paulistão. Adriano também soma no currículo passagens por clubes menores como Uberlândia, Francana e Bonsucesso.

Titular desde a segunda partida pelo Dragão, Adriano Martins foi peça fundamental do time na conquista do Campeonato Goiano, onde fez 15 jogos. O atleta também soma bons números gerais pelo clube. O jogador é o terceiro entre os zagueiros do Brasileirão com mais minutos em campo (2604), décimo em porcentagem de sucesso nos duelos aéreos na própria área (65,22%), sétimo em chutes interceptados (19), nono com mais passes longos entres os zagueiros (148) e o sexto na posição com mais passes para o terço final do campo (167).

Apesar disso, o Atlético-GO amarga a última colocação no Brasileirão, com apenas 21 pontos conquistados em 29 jogos. Nove atrás do Fluminense, atualmente a primeira equipe fora do Z4. O próximo compromisso do clube goiano na competição será no dia 18/10, contra o Cuiabá, no Antônio Accioly.

