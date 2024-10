Sincero, Savinho admite que não viu últimos jogos da Seleção

Uma resposta do atacante Savinho, do Manchester City, durante a coletiva de imprensa da Seleção Brasileira nesta terça-feira (8) repercutiu entre os torcedores. Em resposta à pergunta do Jogada10 sobre os desempenhos da Canarinho contra o Equador e Paraguai, o jogador foi sincero e afirmou que não assistiu os jogos.

“Não vi o jogo porque foi muito tarde na Inglaterra. Não tenho como responder”, respondeu Savinho.

Entenda o cenário

A partida entre Brasil e Paraguai no dia 10 de setembro, em Assunção, por exemplo, começou às 21h30 (de Brasília). Como o fuso horário na Inglaterra é de quatro horas na frente, já era 1h30 em Manchester quando a bola rolou.

Jogos do Brasil nesta Data-Fifa

O primeiro desafio da equipe de Dorival Júnior neste mês será contra o Chile, na quinta-feira, em Santiago. Posteriormente, a Canarinho recebe o Peru no dia 15, em Brasília.

