Sem resposta do STJD, Corinthians reduz esperança por troca de data da Copa do Brasil

Há uma semana, o Corinthians entrou com recurso no STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) para tentar mudar a data do duelo contra o Flamengo, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Contudo, a entidade esportiva ainda não se manifestou, o que torna a esperança do clube ainda menor sobre uma reversão no tribunal. A informação é do “Lance!”.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data da decisão entre as equipes para o dia 20 de outubro. Assim, possibilita o Flamengo de ter à disposição os atletas que foram para Data Fifa de outubro. Além disso, adiantou o confronto do Corinthians contra o Athletico, válido pela 30ª rodada do Brasileirão, para o dia 17.

Com a demora do STJD, tudo indica que o confronto entre as equipes seja na data marcada pela CBF. O caso, aliás, teria que ser discutido no STJD em menos de nove dias no tribunal.

Em nota divulgada na semana passada, o Corinthians argumenta que a decisão desrespeita o regulamento, além de comprometer a isonomia da competição. Ademais, o Departamento Jurídico afirma que apenas as equipes mandantes, a federação mandante (FPF) ou detentor dos direitos de transmissão poderiam reivindicar a alteração das datas.

Vasco também tenta mudar data

Além do Corinthians, o Vasco, que efrenta o Atlético na mesma fase da competição, também entrou com uma ação no STJD e espera conseguir a anulação no STJD, mesmo sabendo da dificuldade contra a CBF. A entidade tem natural influência sobre as comissões e indicações no tribunal.

O clube carioca entende que “Atlético-MG e Flamengo estão sendo beneficiados” e, em última análise, não descarta ir à Justiça comum.

